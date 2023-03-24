Son Dakika: Pendik'te bir otelde yangın... Çok sayıda kişi tahliye ediliyor
Son dakika haberi... Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Oteldekiler tahliye ediliyor.
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