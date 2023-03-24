Son Dakika: Pendik'te bir otelde yangın... Çok sayıda kişi tahliye ediliyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:21

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 08:26

Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Oteldekiler tahliye ediliyor.