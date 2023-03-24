Son Dakika: Pendik'te bir otelde yangın... Çok sayıda kişi tahliye ediliyor

Son dakika haberi... Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

DHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:21
Son Dakika: Pendik'te bir otelde yangın... Çok sayıda kişi tahliye ediliyor
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 Pendik'te 7 katlı bir  otelde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Oteldekiler tahliye ediliyor.


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