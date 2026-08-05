Son dakika... Pütürge’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi’nde çıkan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çok sayıda araç, personel ve iş makinesiyle müdahale ediyor.

MÜDAHALE BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma başlattı.

Yangına 6 itfaiye aracı, 35 ton kapasiteli su tankeri ve 25 personelle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 iş makinesi de destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasara ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.