Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Hakan Şükür' açıklaması

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bazı açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisine ilişkin, "Şimdi “Temiz para getireceğim” diyor. Sen kimsin? Hani Londra’ya gidişi eleştiriyordun? Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın? Senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime getiriyorsun? Yani affedersiniz İngiltere’de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler; “Al Bay Kemal bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan” diyecekler" dedi.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN TV5 CANLI YAYININA KATILMASI

Erdoğan'a, TV5 kanalının FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayınına konuk alması da soruldu. Erdoğan, "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" dedi.

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