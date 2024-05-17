Son Dakika... 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye kararı!

Son dakika haberi... 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:25
Son Dakika... 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye kararı!
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28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

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