Son Dakika... 28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye kararı!
Son dakika haberi... 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.
28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.
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