Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na iki isim daha atandı
Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt ve Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran, "Cumhurbaşkanı Danışmanı" olarak atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar şöyle:
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Başsavcıya 'Peker telefonu' iddiası
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme