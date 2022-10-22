Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na iki isim daha atandı

Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 03:03
Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na iki isim daha atandı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt ve Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran, "Cumhurbaşkanı Danışmanı" olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar şöyle: 


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