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Son dakika... Rize açıklarında bir uçak denize acil iniş yaptı

Son dakika... Rize açıklarında bir uçak denize acil iniş yaptı

9.09.2026 14:20:00
Güncellenme:
İHA
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Son dakika... Rize açıklarında bir uçak denize acil iniş yaptı

Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik bir uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
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Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, uçağa ulaşmak için çalışma başlatıldı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından olaya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada "Bugün, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Batum Havalimanı'ndan kalkış yaparak Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş icra eden bir özel uçağın Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığının bildirilmesi üzerine bölgeye derhal ekipler sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları tarafından bahse konu uçak deniz yüzeyinde tespit edilerek, uçak içerisinde bulunan 2 şahıs sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldı" denildi.

 

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