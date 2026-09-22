Son dakika... RTÜK'ten Manisa'daki okul saldırısına yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK’ün duyurusunda, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği’nin 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANINCAYA KADAR GEÇERLİ

Karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklandı.

RTÜK, yayın yasağının gerekçesine ilişkin açıklamasında, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve olayın hassasiyeti nedeniyle yasağa titizlikle uyulması gerektiğini bildirdi.

“YETKİLİ MAKAMLARIN AÇIKLAMALARI ESAS ALINMALI”

RTÜK açıklamasında, kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması çağrısında bulunuldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bu sabah okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.