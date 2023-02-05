Son Dakika: Sabiha Gökçen'de uçuşlar azaltılacak

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:53

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:02

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün yüzde 10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün yüzde10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.