Son Dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası: Ece Erken adliyeye geldi
27 Ocak'ta öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, davaya katılmak için adliyeye geldi.
Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin davanın görülmesine 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Dava için Ece Erken avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.
NE OLMUŞTU?
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin davanın görülmesine Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Ünlü Sunucu Ece Erken de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.
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