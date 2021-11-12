Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

12 Kasım 2021 Cuma, 19:32

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

CAN KAYBI YİNE ARTTI!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 24 bin 898 vaka tespit edilirken 197 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında artış yaşandı ve 217'ye yükseldi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir” dedi.

Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir. pic.twitter.com/b7efuWBGGG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2021

Türkiye'nin 12 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: