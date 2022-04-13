Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 19:17

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 13 Nisan’a ait verilere göre, 184 bin 758 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 5 bin 529 yeni vaka tespit edilirken 31 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 493 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 12 Nisan verilerine göre, dün 191 bin 26 test yapılmıştı. Dün, 6 bin 635 vaka tespit edilirken, 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 12 bin 152 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 13 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: