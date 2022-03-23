Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 23 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

23 Mart 2022 Çarşamba, 20:12

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre son 24 saate 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 309 oldu. Son 24 saatte 301 bin 014 Covid-19 testi yapıldı.

Günlük vaka sayısı dün 17 bin 426, can kaybı ise 90 olmuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Türkiye'nin 23 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: