Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 20:35
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte 28 bin 810 kişi koronavirüse yakalanırken 248 kişi de hayatını kaybetti.

KOCA'DAN AÇIKLAMA

Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!

Türkiye'nin 4 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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