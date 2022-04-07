Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 7 Nisan’a ait verilere göre, 215 bin 229 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 9 bin 354 yeni vaka tespit edilirken 36 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 10 bin 885 kişi sağlığına kavuştu.
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