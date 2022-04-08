Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 8 Nisan’a ait verilere göre, 220 bin 536 test yapıldı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testin sonucuna göre 7 bin 120 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
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