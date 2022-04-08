Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

08 Nisan 2022 Cuma, 19:48

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 8 Nisan’a ait verilere göre, 220 bin 536 test yapıldı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testin sonucuna göre 7 bin 120 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.





