Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 19:48
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 8 Nisan’a ait verilere göre, 220 bin 536 test yapıldı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testin sonucuna göre 7 bin 120 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.



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