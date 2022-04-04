Son Dakika: Sağlık Bakanlığı,4 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 20:12

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 4 Nisan’a ait verilere göre, 236 bin 243 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 12 bin 647 yeni vaka tespit edilirken 40 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 13 bin 958 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakanlığın 3 Nisan verilerine göre, dün 211 bin 68 test yapılmıştı. Dün, 9 bin 21 vaka tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 10 bin 312 kişi sağlığına kavuşmuştu.