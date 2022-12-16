Son Dakika: Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu: 9 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 15:29
Son Dakika: Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu: 9 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.


Minibüs Şanlıurfa sulama kanalı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler