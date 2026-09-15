Son dakika... Sebze-meyve dağıtıcılarına 'fahiş fiyat' operasyonu: 41 büyük firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların üreticiden tüketiciye uzanan süreçte nasıl şekillendiğini inceleyen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Gürlek, soruşturma kapsamında “tarladan markete fiyat yolculuğunun” mercek altına alındığını belirtti.

BİN 29 ÇİFTÇİNİN BEYANINA BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ise Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Yaklaşık bin 29 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi koşullarda ulaştığı incelendi.

FİYATLARI YUKARI ÇEKTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını gerçekte olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri öne sürüldü.

Söz konusu firmaların sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldığı aktarıldı.

22 İLDE 109 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütüldüğü bildirildi.

41 BÜYÜK DAĞITICI FİRMANIN 41 YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Gürlek, açıklamasında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Akın Gürlek ayrıca Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarının veri, analiz ve raporlarıyla soruşturmaya katkı sunduğunu belirtti.

Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticinin emeği ve vatandaşın bütçesi üzerinden haksız kazanç sağlanan bir alana dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Akın Gürlek'in X paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu çerçevede… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 15, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'Yaş Sebze/Meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına' yönelik soruşturma kapsamında; Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve beş ayrı Büyükşehir’in (İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya) Hal Müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüphelilerin yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporların soruşturma dosyasına eklendiği, yine Vergi Denetim Kurulunca müzekkeremize istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulduğu, çiftçilerin ürünlerini hangi bedelle ve ne şekilde tedarikçilere temin ettiklerine yönelik beyanları neticesinde ve tedarikçi durumundaki şüphelilerin ürün alış ve satış kapsamında yapılan defter ve belgelerin incelemesi neticesinde düzenlenen 14/07/2026 ve 03/09/2026 tarihli raporlarda;

Yaş Sebze ve Meyve sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi konumundaki mükelleflerin, çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini gerçek alış fiyatından fazla gösterecek şekilde sahte müstahsil makbuzu düzenleyerek, piyasadaki hakim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan az göstererek, maliyetleri olduğundan yüksek göstererek veya tedarik zincirinin gereksiz uzatılması gibi yöntemlere yukarı yönlü fiyat manipülasyonu yapmak suretiyle fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiklerinin tespit edildiği,

Bu doğrultuda, 15/09/2026 tarihi itibariyle eş zamanlı olmak üzere yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere toplamda 109 adreste arama kararı verildiği,

Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."