Son dakika... Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” olarak bilinen davada 102 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan, istinafın bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı.

Daha önce İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme heyeti, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasında savunma yapan Erzan, önceki yargılamada adil yargılanmadığını savundu.

"SÖYLEDİĞİM HİÇBİR ŞEYE İTİBAR EDİLMEDİ"

Erzan, “3 buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi” dedi.

Savcılık ifadesini yeterli hukuki destek alamadan ve yönlendirmelerle verdiğini öne süren Erzan, “Ben korku, baskı altında herkese fon dedim o gün. Ben bir sistem kurmadım” ifadelerini kullandı.

Paranın kendisinde olmadığını savunan Erzan, borçları kapatabilmek için kendisinin ve ailesinin malvarlığını sattığını söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Erzan, müştekilerden eski futbolcu Arda Turan’a ilişkin ise “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı. Bu bir sistemse bu sistemi yöneten kim?” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet ayrıca müştekiler; İsmail İbrahim Çağlar, Fernando Muslera, Musa Mert Çetin, Ömer Kahraman, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan, Fatih Altıntaş, Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Mert Zeydanlı, Deniz Güzel, Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Evrim Pınar Güzel, Melis Özsüt Şener yönünden uzlaştırma raporlarının dönüşünün beklenilmesine ve akıbetlerinin sorulmasına hükmetti. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.