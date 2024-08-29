Son Dakika... Sefaköy'de metrobüs kazası: Yaralılar var!
Son dakika gelişmesi... Küçükçekmece Sefaköy’de metrobüs kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yolcuların bazılarının yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.
Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
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