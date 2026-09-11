Son dakika... Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi’ne 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon düzenlendi.

İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları/verdikleri, belediye bünyesine yapılan ihale ve doğrudan teminlerle usulsüzlükler yaptığı iddia edilen 48 kişiden 43’ü gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişinin arandığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mayıs ve haziran aylarında düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda belediye görevlisi, meclis üyesi ve iş insanı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında tutuklama kararı verilmişti.