Son Dakika... Selahattin Demirtaş duyurmuştu: Selçuk Mızraklı tahliye edildi!

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, yaklaşık 7 yıllık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Edirne Cezaevi’nden çıkan Mızraklı’yı eşi Zeynep Mızraklı ile DEM Parti heyeti karşıladı.

Heyette DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar yer aldı.

İSTANBUL’UN ARDINDAN DİYARBAKIR’A GİDECEK

Mızraklı’nın tahliyesinin ardından ilk olarak İstanbul’a gitmesi bekleniyor. Burada yazar İsmail Beşikçi’yi ve Sırrı Süreyya Önder’in mezarını ziyaret edeceği belirtildi.

Mızraklı’nın daha sonra Diyarbakır’a geçeceği, kentte ilk olarak annesi ve babasının mezarlarını ziyaret edeceği kaydedildi.

Ardından Mehdi Zana, Tahir Demirtaş, Tahir Elçi, Mehmed Uzun ve İlhan Diken’in mezarlarını ziyaret etmesi bekleniyor.

2019’DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Selçuk Mızraklı, 2019 yerel seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçildi.

Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da görevden alındı ve yerine aynı gün kayyım atandı.

Cezaevindeki son 5 yılını eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta geçiren Mızraklı’nın tahliye edileceğini daha önce Demirtaş duyurmuştu.

DEMİRTAŞ TAHLİYEYİ ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Selahattin Demirtaş, QAD-Barış Meydanı için kaleme aldığı yazıda Mızraklı’nın tahliyesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir.”