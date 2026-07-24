Son dakika... Selçuk Belediyesi'nde toplu istifa: Meclis'te CHP'li üye kalmadı

Özgür Özel'in “yeni parti” sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) istifa dalgası sürüyor.

İzmir'de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve meclis üyeleri CHP'den istifa etti. Bu istifalarla birlikte, Selçuk Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi kalmadı.

Sengel ile belediye meclis üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında siyaset yapma kararı aldıklarını duyurdu. "Bu bir son değil, yepyeni bir başlangıç" diyen Başkan Sengel, mücadelelerini Cumhuriyet, demokrasi ve iktidar hedefi doğrultusunda sürdüreceklerini söyledi.

BABA OCAĞINDA 17 YILLIK SİYASİ YOLCULUK

Basın açıklamasında konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, 2008 yılında henüz 27 yaşında genç bir avukat olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğunu belirterek, siyasete adım attığı günden bu yana geçen süreci anlattı. 2009 yerel seçimlerinde Türkiye'nin en genç kadın belediye meclis üyelerinden biri olarak göreve başladığını hatırlatan Başkan Sengel, 2019 yılına kadar hem Efes Selçuk Belediye Meclisi'nde hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görev yaptığını söyledi.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Efes Selçuk'ta muhalefete düştüğü dönemde grup başkan vekilliği ve grup sözcülüğü görevlerini üstlendiğini belirten Başkan Sengel, o dönemde de kentin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını ifade ederek; "Bir kentin menfaati için bize düşen görev muhalefetse onu da layığıyla yapacağız dedik ve yaptık. Çünkü siyaset bizim için hiçbir zaman makamların değil, memleket meselesinin adı oldu" dedi. Başkan Sengel 2019, 2024 seçim sürecine de değinerek; Efes Selçuk tarihinin en yüksek oy oranıyla belediye başkanı seçildiklerini ve kentin ilk kadın belediye başkanı olmanın gururunu yaşadığını söyledi. 2024 yerel seçimlerinde ise belediye meclisinde bugüne kadarki en yüksek çoğunluğa ulaştıklarını belirten Başkan Sengel, seçimlerin ardından belediyenin ekonomik olarak zorlandığını ancak tüm engellemelere rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

MAKAM VE MEVKİ HIRSINA HİÇBİR ZAMAN KAPILMADIK

Konuşmasında 19 Mart Siyasi darbesine de değinen Başkan Sengel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan süreci yargının iktidar elinde bir cezalandırma aracı olarak kullanılması olarak değerlendirdiğini belirtti.

Meclis üyesi olmasından başlayan süreçten bugüne kadar yanında olan tüm örgüt üyelerine teşekkür eden Başkan Sengel; “Teşekkür ediyorum; koltuk, makam ve mevki hırsına hiçbir zaman kapılmadığınız için. Teşekkür ediyorum; sokak sokak, ev ev, isim isim partimizin iktidarı için gece gündüz çalıştığınız demeden çalıştığınız için. Teşekkür ediyorum; kimi zaman evinizi, barkınızı, ailenizi geride bırakarak, gönlünüzü de emeğinizi de bu mücadeleye kattığınız için. Ben ve belediye meclis üyelerimiz bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden, baba ocağımızdan üzülerek ancak büyük bir umutla istifa ettiğimizi beyan ediyorum. Bundan sonra yolumuz, her zaman olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin, demokrasinin ve özgür geleceğin yoludur” dedi.