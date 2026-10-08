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Son dakika... Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları da gözaltında!

Son dakika... Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları da gözaltında!

8.10.2026 12:15:00
Güncellenme:
AA
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Son dakika... Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları da gözaltında!

Mersin'de Silifke Belediyesi'nin 'imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları' iddiasıyla aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Silifke Belediyesi bünyesindeki "ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği" iddia edildi.

Belediyede görev yapan bazı yönetici ve personel ile kurum dışındaki bazı kişilerin süreklilik gösteren iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldığı öne sürüldü.

Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı kişilerin "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler üzerine "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları" iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D., eski İmar Müdürü E.T.T., İmar Müdürlüğünde görevli Y.N.Ç., eski İmar Müdürlüğü çalışanları Ü.D. ve A.E.S. ile iş insanı M.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Silifke Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" iddialarıyla haziran ayında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin arasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 11'i tutuklanmıştı.

Turgut'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazanmıştı.

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Silifke Belediyesi

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