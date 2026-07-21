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Son dakika... Silivri Belediyesi soruşturması: CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

Son dakika... Silivri Belediyesi soruşturması: CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

21.07.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Silivri Belediyesi soruşturması: CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

Son dakika haberi... Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut'un yarın adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

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CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikâp", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bulut'un evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği, yarın ise Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

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