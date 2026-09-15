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Son dakika... Silivri'de batmıştı: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanının cesedi bulundu

Son dakika... Silivri'de batmıştı: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanının cesedi bulundu

15.09.2026 10:55:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Silivri'de batmıştı: 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanının cesedi bulundu

Silivri'de batan geminin yakınlarında bulunan erkek cesedinin kaptan Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.
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Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

 

 

 

 

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