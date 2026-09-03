Son Dakika... Silivri'deki gemi kazasında 2 kişiye tutuklama talebi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına karışan ALSU gemisinin 1. ve 3. kaptanı için tutuklama, diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.