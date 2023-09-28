Son dakika... Şirinevler'deki patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:15

Güncelleme: 28.09.2023 - 16:37

İstanbul Şirinevler'de 5 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İstanbul Valiliği tarafından Şirinevler’de meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" denildi.

Öte yandan Vali Davut Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.