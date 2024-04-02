Son Dakika... Gayrettepe'de Masquerade Club gece kulübünde yangın: Ölü sayısı 10'a yükseldi!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:54

Güncelleme: 02.04.2024 - 15:22

Şişli'de tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, "Olaydan etkilenen 23 kişi var. 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralanan ve ölenler tadilatta çalışan kişiler. Gece kulübünün 1987'de aldığı ruhsat var, 2018'de ruhsat yenilenmiş" dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Şişli'de 16 katlı bir binada çıkan yangında şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 13 kişi yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.