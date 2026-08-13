Son Dakika... Suç örgütü 'Redkitler'in lideri Ferhat Delen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kırmızı bültenle aranan 6 kişi Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ile Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI YAKALANDI

“Redkitler” organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile “Erdoğan Aykut” organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan’da yakalandı.

İki şüpheli, bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye’ye iade edildi.

Ferhat Delen’in “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından arandığı belirtildi.

Erdoğan Aykut’un ise “silahla yağma”, “yurt dışına çıkmaya imkân sağlama” ve “hırsızlık” suçlarından arandığı bildirildi.

4 KİŞİ DAHA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

“Kule Emre” organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan’ın da “silahla tehdit”, “kamu malına zarar verme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Ayrıca Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli şüphelilerin de “kasten öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “öldürmeye azmettirme”, “tasarlayarak kasten öldürme”, “silahla yağma”, “sahte para basma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi çeşitli suçlardan arandıkları açıklandı.

SARP SINIR KAPISI’NDAN İADE EDİLDİLER

Gürcistan’da yakalanan şüphelilerin Türkiye’ye iadelerinin tamamlandığı bildirildi.