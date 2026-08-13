Son Dakika... Süleymancılara operasyonda yeni gelişme: Tüm şirketlerine kayyım atandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

“Suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA

Ankara merkezli operasyon kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Bu adreslerden 43’ünün şüphelilere, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ YAPI VAR

Soruşturmanın, yapının sosyal veya dini faaliyetlerinden ziyade, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü olarak faaliyet gösterip göstermediğine yoğunlaştığı belirtildi.

Dosyada yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.

100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketi bulunduğu belirtildi.

Söz konusu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığı mali ve adli incelemelerle araştırılıyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde yurt dışı bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddiaların incelendiği aktarıldı.

ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA KAYYIM

Soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

Şirketlerin mali yapıları, para hareketleri ve ticari ilişkileri üzerindeki incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, soruşturmaya konu "şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı" belirtildi.

Bu artışlarla paralel olarak "çok sayıda şirketin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünmeler sonrasında yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu" kaydedildi.

"Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış veya transfer kaydı bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet göstermediği halde yüksek tutarlı bağlı ortaklıkları finanse ettiği" öne sürüldü.

Başsavcılık, bu yöntemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlanmış olabileceğini değerlendirdi.

YÜKSEK MİKTARLI NAKİT GİRİŞLERİ

MASAK raporlarında "birçok şirkette ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler ve yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu" belirtildi.

Özellikle "şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağının açıklanması gereken yüksek miktarlarda nakit girişleri yapıldığı, bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı tespitleri"ne yer verildi.

Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarların farklı şirketlere dikkat çekici biçimde aktarıldığı da raporda yer aldı.

SAHTE FATURA ŞÜPHESİ DE İNCELENİYOR

Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu, bazı işlemlerin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.

"Şirket hesaplarına, ticari kayıtlarla uyumsuz biçimde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz transferleri yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı da soruşturma dosyası"na yansıdı.

Başsavcılık, söz konusu finansal işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik tespitlerin araştırıldığını bildirdi.

MERCEK ALTINDAKİ ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlerden bazıları şöyle sıralandı:

ELF Yapı Anonim Şirketi Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi Ardeniz Emlak Anonim Şirketi Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri, ticari ilişkileri ve şüphelilerle bağlantılarının incelenmesi sürüyor.