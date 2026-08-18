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Son Dakika... Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

Son Dakika... Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

18.08.2026 16:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

Son dakika haberi... Süleymancıların lideri, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.
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Süleymancıların liderliğini yapan, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.

Karar kapsamında Denizolgun’un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Ölümünün doğal nedenlerle mi yoksa dış müdahaleyle mi gerçekleştiği yeniden araştırılacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

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NE OLMUŞTU?

Eski bakan Denizolgun, 8 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Denizolgun'un ölümüyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar "Alihan Kuriş suç örgütüne" yönelik başlatılan soruşturma ile bir kez daha yankı bulmuştu.

Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurmuştu.

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SÜLEYMANCILAR OPERASYONU

Süleymancılar cemaatinin 16 yıl liderliğini yapan Denizolgun, 2016 tarihinde hayatını kaybetmiş, Denizolgun'un yerine geçtiğimiz günlerde tutuklanan Alihan Kuriş getirilmişti.

Denizolgun, Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve Alihan Kuriş'in dayısı olarak biliniyor.

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