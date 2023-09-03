Son Dakika: Sultangazi'de orman yangını!

Son dakika haberi... Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:26
Son Dakika: Sultangazi'de orman yangını!
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İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

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Sultangazi Orman kent Yangın

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