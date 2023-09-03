Son Dakika: Sultangazi'de orman yangını!
Son dakika haberi... Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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