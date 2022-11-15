Son Dakika: Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 50'ye çıktı

15 Kasım 2022 Salı, 10:17

İstanbul Beyoğlu'nda iki gün önce 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Bozdağ, "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı.