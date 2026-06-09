Son dakika... TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacak!

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel arasındaki "grup toplantısı" krizi Meclis önünde arbedeye sebep oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı’na resmi bir yazı göndererek, partinin bugün yapacağı haftalık olağan grup toplantısına "ciddi güvenlik riski" gerekçesiyle ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı’na aşağıdaki yazıyı göndermiştir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 164'üncü maddesinin birinci fıkrası "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmünü amirdir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

"YASAĞIN KALKMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Bu kararın ardından TBMM önünde toplananlara kısa bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "(Ziyaretçi) Yasağın kalkması için uğraşıyoruz. CHP’nin grup toplantısı halka açıktır. Biz buradayız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de “Hepinize teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Bugün sağlıklı bir grup toplantısı gerçekleşecek. Bu yasağın kalkması için Meclis Grup Başkanvekillerimiz TBMM Başkanlığıyla görüşüyor" diye konuştu.

ÖZEL'DEN ZİYARETÇİ YASAĞINA SERT ÇIKIŞ!

Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP Grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağına dair yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu.

Özel ziyaretçi yasağına dair şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Zaten sizin, zaten sizin buradaki varlığınız; bir grup toplantısını yapmaktan öte, yaptırmaktan öte ya da bir hukuksuz işgal girişimine engel olmaktan öte, sizin bugün buradaki varlığınız tam olarak partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı.

O yüzden belki grupta sizlerden grup, grup salonu sizlerin bu onurlu, cesur bedenlerinizden mahrum ancak bizler sizlerin varlığınıza müteşekkir olarak, sizlerin her birinizi çok severek ve her birinize şunu söyleyerek tamamlayacağım sözlerimi: Siz, siz kendiliğinizden üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki, bu duruşunuz parti tarihinde unutulmayacak duruşlardan biri olarak kazınmıştır tarihe."

KARGAŞANIN PERDE ARKASI...

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve "atanmasıyla" başlayan meşruiyet krizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarına ve kapılarına sıçradı.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin, "Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacak" açıklamasına rağmen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı’na yazı göndererek grup salonunu talep etmesi Meclis'i alarma geçirdi. TBMM Başkanlığı’nın hukuki muhatap olarak seçilmiş CHP yönetimini işaret etmesine rağmen Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin grup toplantısı yapma kararında ısrar etmesi, Meclis kapılarında iki liderin taraftarlarını karşı karşıya getirdi.

TBMM ÖNÜNDE ÇEVİK KUVVET VE 'LİDERLİK' ARBEDESİ

Grup salonunda kimin konuşacağı ve kürsüye kimin çıkacağı tartışması meclis içinde sürerken, her iki lideri destekleyen yüzlerce partili sabah saatlerinde Meclis yerleşkesine akın etti. Emniyet güçleri, TBMM’nin Dikmen ve Çankaya kapıları önünde adeta etten duvar örerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve çevik kuvvet ekiplerini hazır tuttu.

Dikmen Kapısı önünde toplanan kalabalıkta, bir tarafın Özgür Özel, diğer tarafın ise Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atması üzerine taraflar arasında fiziki ve sözlü arbede yaşandı. Meclis önündeki bu tehlikeli gerginliği, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya araya girerek güçlükle sakinleştirebildi.