Son Dakika... TBMM'de 'çerçeve yasa' görüşmesi: Kabul edilerek kanunlaştı!

'Çerçeve yasa' kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlandı.

Meclis'te yapılan oylama ile kanun teklifinin maddelerinin görüşülerek oylama yapılmasına karar verildi.

MADDELERE GEÇİLDİ

MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. Şimdi 1'inci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 1'inci bölüm 1 ila 6'ncı maddeleri kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Oylama aşaması için yapılan açık oylamaya 297 milletvekili katıldı. 269 evet, 28 ret oyu verildi.

Oylama için vekiller kürsüde görüşlerini dile getiriyor.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde 7 bin 500 şehidin adını okuyacağını söyledi.

Türkoğlu'na seslenen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sen orayı işgal ediyorsun. Şehitler bizim. Ne yapıyor şu anda?" ifadesini kullandı.

Türkoğlu'nun şehit isimlerini okumayı sürdürmesi üzerine Adan, birleşime 5 dakika ara verdi.

Türkoğlu'na kürsüye gelen İYİ Parti Grubu milletvekilleri de eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kürsüye gelerek Türkoğlu'na sarıldı ve Türkoğlu'nu kürsüden İYİ Parti sıralarına götürdü.

Ara verilmesinin ardından İYİ Parti Grubu, Genel Kurul'un dışına çıktı.

İLK 6 MADDE KABUL EDİLDİ

Yasa teklifindeki 12 madde ikiye bölünmüştü. İlk 6 maddenin tamamı tek tek oylanarak kabul edildi.

Yasanın ikinci bölümüne dair grup başkanvekillerinin konuşmaları ile görüşme başladı.

OYLAMA AÇIK OLARAK YAPILACAK

Açık oylama teklifi kabul edildi.

KABUL EDİLDİ

Çerçeve yasa, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu oylamaya 562 milletvekili katıldı. 467 "evet", 87 "hayır" ve 7 "çekimser" oy ile yasalaştı.

Söz konusu çerçeve yasaya AKP'den 268 milletvekili evet oyu verdi, 9 milletvekili ise katılmadı.

YENİ Parti'den 35 milletvekili evet derken, 54 milletvekili ret oyu verdi, 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

DEM Parti'den 55 milletvekili kabul oyu verirken, 1 milletvekili katılmadı.

MHP'den 44 milletvekili kanun teklifine ilişkin eve oyu verdi, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

CHP'de 29 milletvekili evet oyu verdi, 2 milletvekili ret oyu verirken, 14 milletvekili oylamaya katılmadı.

İYİ Partili vekillerin tamamı, 29 milletvekili ret oyu verdi.

Yeni Yol Partisi'nden 16 milletvekilli kabul oyu verirken, 3 milletvekili çekimser oy kullandı, 1 vekil oylamaya katılmadı.

Bağımsız vekillerden 7'si kabul, 1'i ret oyu verdi, 2'si oylamaya katılmadı.

HÜDAPAR'ın tamamı, 4 vekil, kabul oyu verdi.

YRP'nin tamamı, 4 vekil, çekimser oy kullandı.

TİP'in tamamı, 3 vekil, kabul oyu verdi.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin tamamı, 2 vekil, kabul oyu verdi.

EMEP'in tamamı, 2 vekil, evet oyu verdi.

Demokrat Parti'nin tamamı, 1 vekil, ret oyu verdi.

DSP'nin tamamı, 1 vekil, kabul oyu verdi.

Saadet Partisi'nin tamamı, 1 vekil, kabul oyu verdi.

Oylama sonucunun okunmasının ardından Genel Kurul'a hitap eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" idealinin mimarı olduğunu belirten Adan, "Emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye Yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen Beyimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Adan, sürecin devlet politikası haline gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli rolü bulunduğunu belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

TBMM'nin de "Terörsüz Türkiye" idealine yönelik tarihi katkılar sağladığını ifade eden Adan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerini tebrik etti.

BAHÇELİ'YE ALKIŞLI TEBRİK

Adan'ın Bahçeli'ye teşekkür ettiği sırada Genel Kurul salonundaki milletvekilleri alkışladı. Milletvekilleri daha sonra MHP sıralarına giderek Bahçeli ile tokalaştı.

Bahçeli de ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'la tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Bakırhan ve Hatimoğulları ile tokalaştı.

GENEL BAŞKANLAR OYLAMADA HAZIR BULUNDU

"Çerçeve Yasa" teklifinin oylaması sırasında siyasi parti genel başkanları da Genel Kurul salonunda bulundu. Oylamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları takip etti.

ÖZGÜR ÖZEL 'ÇERÇEVE YASA' KARARINI AÇIKLADI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin adına konuşma yaptı. Özel ''Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde halk ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacak'' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamasında bazı kısımlar şu şekilde:

Kürt meselesi yalnızca bir terör meselesi değildir. Yalnızca bir örgütün silah bırakması hiç değildir. Eşit yurttaşlık, hukuk ve güven içinde yaşama meselesidir. Bu mesele 86 milyon yurttaşımızın meselesidir.

Yurttaşlarımızın adalete ve cumhuriyete bağlılığı korkuyla değil aidiyet ve güvenle olur. Kürt meselesinin demokratik çözümü de cumhuriyete de devlete de aidiyet duygusuyla gerçekleşecektir.

Komisyon kurulmasını yıllarca önerdik. Tüm tahriklere bütün sabotajlara karşı masada kaldık.

Siyasi iktidar bu süreci maalesef büyük bir özensizlikle yürütmüştür. Meseleyi toplumsal müzakereden çıkarıp ikili görüşmelerle gerçekleştirmiştir. Komisyon'da söz alan, soru soran milletvekillerinin üzerine yürümeye kadar götürülmüştür bu iş.

''BARIŞIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ''

Bu yasaya hayır deme hakkına sahip olan YENİ Parti kendini barış önüne koymayacaktır. Barışın önünü açacağız.

''İMZANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ''

Biz komisyon raporuna imzamıza koyduk. Biz imzamızı namus biliyoruz. Sizin de içinde 7'nci bölümün bulunduğu teklife attığınız imzanın takipçisi olacağız. ''

TUNCER BAKIRHAN: ''BU SÜREÇ TÜRKİYE'Yİ REFAHA KAVUŞTURACAK''

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisi adına söz aldı.

Bakırhan, "Bu yasa taviz değildir, yenme ve yenilme değildir'' diyen Bakırhan, "Türk kardeşlerime sesleniyorum. Bu süreçte sizden eksilen bir şey yoktur. Bu süreç Türkiye'yi refaha kavuşturacak. Ülkenin bütünlüğünü tartışmaya açmıyoruz. Bu ülkeyi bölünmeye yaklaştıran şey çatışmadır. Kürtler ayrılmak istese burada olmazdık. Vatan ortaktır" dedi.

FETİ YILDIZ: ''TERÖRÜ TARİHİN KARANLIK ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERMEK ÜZEREYİZ''

MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kürsüye geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve komisyon üyelerine teşekkürlerini ileten Yıldız, "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz" ifadelerine yer verdi.

Yıldız, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye vizyonu, salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır."