Son Dakika: Tekirdağ’da orman yangını
Son dakika gelişmesi... Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışması başlatıldı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ormanda dumanlarını yükselmesi ekipleri harekete geçirdi.
Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri orman yangınını kontrol altına alabilmek için söndürme çalışması başlattı.
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