Son Dakika: Tekirdağ’da orman yangını

Son dakika gelişmesi... Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:49
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ormanda dumanlarını yükselmesi ekipleri harekete geçirdi.

Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri orman yangınını kontrol altına alabilmek için söndürme çalışması başlattı.


Son dakika orman yangını tekirdağ

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