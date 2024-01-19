Son dakika... TEM Kınalı Kavşağı'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika gelişmesi... Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda, iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:32
Son dakika... TEM Kınalı Kavşağı'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda, iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

AYRINTILAR GELİYOR...


Son dakika TEM kaza

İlgili Haberler

Amasya’da iki ayrı kaza... Ölü ve yaralılar var!

Amasya’da iki ayrı kaza... Ölü ve yaralılar var!
Clinton'ı hedef aldı: Kazansaydı nükleer savaş çıkacaktı

Clinton'ı hedef aldı: Kazansaydı nükleer savaş çıkacaktı
Nevşehir'de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Nevşehir'de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunan Haberler