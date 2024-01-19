Son dakika... TEM Kınalı Kavşağı'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:32

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:37

Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda, iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...