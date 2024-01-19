Son dakika... TEM Kınalı Kavşağı'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika gelişmesi... Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda, iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda, iki aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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