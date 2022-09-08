Son Dakika: TEM Otoyolu'nda TIR devrildi, yol trafiğe kapandı
Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde TIR devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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