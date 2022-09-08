Son Dakika: TEM Otoyolu'nda TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde TIR devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

(DHA)
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:02
Son Dakika: TEM Otoyolu'nda TIR devrildi, yol trafiğe kapandı
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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.


Büyükçekmece TEM Otoyolu TIR

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