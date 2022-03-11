Son dakika: THY 180 seferini iptal etti
THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hava, deniz ve kara yolu ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Kara yolunda bazı bölgelerde trafik durdu, deniz yollarında ise seferler iptal edildi
THY 180 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.
İlgili Haberler
- Şahan Gökbakar: 'Doların yeşiline değil, ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke'
- İstanbul'da AVM saatlerine kar düzenlemesi
- Çanakkale Boğazı'nda mısır yüklü gemi karaya oturdu
Video Haberler
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
- Çanakkale Boğazı'nda mısır yüklü gemi karaya oturdu
- Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
En Çok Okunan Haberler
- MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
- 'Gerçekleri söylemeye devam edeceğim'
- Yatırımcı gözünü Rus gümüşüne dikti
- Türk turizmcilerin en büyük endişesi
- Kara ve soğuğa aldırış etmediler: Denize atladılar
- Telefonla ilk 'alo'nun üzerinden 146 yıl geçti
- Pendik’te 4 İETT aracı yolda kaldı
- Merih Demiral'ın maçına damga vuran pankart!
- İşte 12 ay sonra beklenen dolar/TL kuru
- Ocak ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı!