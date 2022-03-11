Son dakika: THY 180 seferini iptal etti

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

DHA
11 Mart 2022 Cuma, 09:33
Son dakika: THY 180 seferini iptal etti
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İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hava, deniz ve kara yolu ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Kara yolunda bazı bölgelerde trafik durdu, deniz yollarında ise seferler iptal edildi

THY 180 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.



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