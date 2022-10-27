Son Dakika: TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 08:01
Son Dakika: TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
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Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı dün Kadıköy'deki evine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Şebnem Korur Fincancı

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