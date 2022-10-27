Son Dakika: TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza'ya sevk edildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 08:01

Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı dün Kadıköy'deki evine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Fincancı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.