Son Dakika... Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’in tutuklu yargılandığı kooperatif davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dava sürecine ilişkin olarak savcılık makamının hazırladığı iddianamenin, 8 ayın sonunda mahkemeye sunulduğu bildirildi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Soyer’in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ile Defne Soyer, iddianamenin Soyer’i ilgilendiren bölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

İddianamenin hazırlanmasının aylar aldığının vurgulandığı açıklamada, dosyaya giren belgelerin Soyer'in suçsuzluğunu kanıtladığı savunuldu.

"Bugün mahkemeye sunulan iddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür" ifadelerine yer verilen açıklamada, iddianamede Soyer hakkında yalnızca bir paragrafın bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "On bir satırlık bu paragrafta Tunç Soyer’in tüm İzmir’e kooperatifleşin, güvenli konutlarda yaşayın demesi; kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı.