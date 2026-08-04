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Türk vatandaşlığında 'sahte ekspertiz' iddiası: 2,5 milyar liralık kayıp

Türk vatandaşlığında 'sahte ekspertiz' iddiası: 2,5 milyar liralık kayıp

4.08.2026 09:28:00
Güncellenme:
DHA
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Türk vatandaşlığında 'sahte ekspertiz' iddiası: 2,5 milyar liralık kayıp

Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen yapıya yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 kişiden 72’si yakalanırken, bin 45 gayrimenkulün de aralarında bulunduğu çok sayıda mal varlığına el konuldu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 72 kişi gözaltına alınırken, usulsüz işlemlerle vatandaşlık elde ettiği belirlenen 687 kişinin Türk vatandaşlığının iptal edilmesi için de yasal süreç başlatıldı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 90 kişiden 72’si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DÜŞÜK DEĞERLİ TAŞINMAZLAR YÜKSEK BEDELLİ GÖSTERİLDİ

Soruşturma kapsamında, gerçek değeri düşük olan gayrimenkullerin gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gösterildiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılardan menfaat sağladıkları ve bu yöntemle 687 kişinin vatandaşlık kazanmasına aracılık ettikleri iddia edildi.

2,5 MİLYAR LİRALIK KAYIP İDDİASI

Soruşturma dosyasında, vatandaşlık işlemleri kapsamında Türkiye’ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın ülkeye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ileri sürüldü.

Mali işlemler ve gayrimenkul satışlarına ilişkin kayıtların ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında yedi şirkete el konularak kayyım atandı.

Ayrıca bin 45 gayrimenkul, Bodrum’da bulunan bir otel, bir yat, 15 motorlu araç ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı.

687 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLEBİLİR

Sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen 687 kişi hakkında inceleme başlatıldı.

Başsavcılık, bu kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi amacıyla gerekli yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

İlgili Konular: #Usulsüzlük #türk vatandaşlığı

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