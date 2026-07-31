Son dakika... Türkiye genelinde internet kesintisi! TürkNet çöktü: Binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları an itibarıyla geniş çaplı internet erişim sorunu yaşıyor.

Kesinti nedeniyle binlerce abone internete bağlanamazken, TürkNet mobil uygulamasına da erişim sağlanamıyor.

Sorunun ardından kullanıcılar çağrı merkezine ulaşmaya çalışsa da telefon hatlarının yanıt vermediği belirtiliyor. Sosyal medyada çok sayıda abone, hem sabit internet hizmetinin kesildiğini hem de müşteri hizmetlerine erişemediklerini paylaşıyor.

TÜRKNET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak, Türkiye genelini etkilediği belirtilen kesintiyle ilgili TürkNet'ten resmi açıklama geldi.

"TEKNİK EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTE..."

Şirket, X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

TürkNet kullanıcılarının bir bölümünün internet bağlantısında sorun yaşadığını bildirmesi, hizmette genel bir erişim problemi olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Kesintiye ilişkin kullanıcı bildirimlerinde artış görülürken, sorunun tüm aboneleri etkilediği öğrenildi.

Downdetector üzerindeki kullanıcı raporlarında da TürkNet hizmetlerinde olası sorunlar görüldüğü belirtiliyor.

TÜRKNET İNTERNET NEDEN AÇILMIYOR?

TürkNet bağlantısında yaşanan erişim probleminin kesin nedeni henüz bildirilmedi.

Şirketten yapılan açıklamada; söz konusu kesintinin Türkiye genelinde olduğu ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İnternet erişim sorunları; bölgesel altyapı çalışmaları, teknik arızalar, DNS kaynaklı problemler veya servis sağlayıcı tarafındaki geçici sistem sorunları gibi farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor.

TÜRKNET İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

TürkNet kullanıcılarının yaşadığı erişim sorununun ne zaman tamamen sona ereceği konusunda henüz net bir süre paylaşmadı.

Çalışmaların ne aşamada olduğu konusunda yapılacak resmi açıklamalar, sorunun çözüm zamanına ilişkin daha net bilgi sağlayacak.