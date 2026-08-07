Son dakika... Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 'Mekke Savunma Anlaşması' imzalandı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı.

ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşmasına imza attı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın üç ülkenin ortak güvenliğini daha da güçlendirme kararlılığını yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Anlaşmaya göre, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Anlaşmada imzaların atılmasının ardından, İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır."

ERDOĞAN, PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bulunduğu Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi" denildi.