Son dakika... 'Tutuklama' istenmişti: Ankara'daki NATO eyleminde gözaltına alınan TKP'liler hakkında karar verildi!

NATO karşıtı eylem gerekçesiyle gözaltında bulunan 131 TKP’li yurttaştan 118’i serbest bırakıldı, 10’u adli kontrol, 3’ü tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talep edilenleri ev hapsi adli kontrolle serbest bıraktı.

Diğer NATO eylemi kapsamında gözaltına alınan Temmuz TİP, EMEP, EHP, Devrim Partisi, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri üyesi yurttaşların ise emniyet işlemlerine başlandı.

TKP, 5 Temmuz’da Ankara’da eylem yasaklarına karşın NATO karşıtı yürüyüş gerçekleştirmişti.

Polis eyleme sert müdahale etmiş, sonucunda ise 139 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı gün ise hastane işlemlerinin ardından müdahaleden kaynaklı kolunda ve/veya göğüs kafesinde kırık tespit edilen ile anjiyo olacak 5 yurttaş serbest bırakılmıştı.

GÖZALTI SÜRELERİ 1 GÜN UZATILMIŞTI

134 TKP’li yurttaş içinde avukat ve gazeteciler de vardı. TKP’li 3 avukatın ise dün emniyet ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılmadan serbest bırakılması, 131 TKP’li yurttaş hakkında ise 1 günlük gözaltı sürelerinin uzatılması kararlaştırılmıştı.

118 YURTTAŞ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltında bulunan 131 TKP’li yurttaş bugün saat 10.30’dan başlayarak adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 118 yurttaş serbest bırakılırken, 10 yurttaş adli kontrol, 3 yurttaş ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Sulh ceza ise tutuklama talep edilen 3 kişiyi ev hapsi adli kontrolle serbest bıraktı.

Söz konusu 3 kişi; yurtdışı çıkış yasağı, ev hapsi ve ev hapisleri süresinin dolmasının ardından "imza" şartı ile serbest bırakıldı.

Böylece tüm gözaltına alınan TKP'liler serbest bırakılmış oldu.

DİĞER GÖZALTILAR DA EMNİYET İŞLEMİ BAŞLADI

TKP’li yurttaşların yanı sıra 7 Temmuz’da TİP, EMEP, EHP, Devrim Partisi, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri Kurtuluş Parkı ve Dikmen’de eşgüdümlü olarak eylem planlamıştı. Polis eylemleri sert müdahale ile bastırırken toplam 73 yurttaş gözaltına alınmıştı.

Söz konusu yurttaşların da emniyet işlemlerine başlandığı, bu kapsamda 37 yurttaşın bulunduğu karakoldan emniyete sevk edildiği öğrenildi. 73 yurttaşın emniyet işlemlerinin bugün tamamlanması ve yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.