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Son dakika... Tutuklama talep edilmişti: Berna Laçin serbest bırakıldı

Son dakika... Tutuklama talep edilmişti: Berna Laçin serbest bırakıldı

8.10.2026 15:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Tutuklama talep edilmişti: Berna Laçin serbest bırakıldı

Son dakika gelişmesi... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan sanatçı Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Laçin, serbest bırakıldı.
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Sanatçı Berna Laçin hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren Laçin, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

İfade veren Laçin, serbest bırakıldı.

“PAYLAŞIMIMDA HİÇBİR SUÇ UNSURU YOKTUR”

Laçin, savcılık ifadesinde paylaşımının amacının İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu belirterek hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Sözlerinin sosyal medyada çarpıtıldığını savunan Laçin, “Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Laçin’in avukatları da paylaşımın suç oluşturmadığını savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

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