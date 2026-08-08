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Son dakika... Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika... Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

8.08.2026 21:11:00
Güncellenme:
ANKA
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Son dakika... Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı basın açıklaması yayımlayarak Çiçek'in belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında “Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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