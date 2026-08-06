Son dakika... Aziz İhsan Aktaş dosyası: 14 aydır tutuklu olan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara hakkında tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde iki sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in, başka bir dosyadan tutuklu veya hükümlü olmamaları halinde ayrı ayrı tahliye edilmelerine karar verdi.

Kararda, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, yargılamanın henüz hüküm aşamasına gelmemiş olmasına rağmen mahkemeden kaynaklanmayan nedenlerle uzaması ile sağlık durumlarına ilişkin savunmalarının değerlendirilmesi sonucunda, bu aşamada tutukluluğun ölçülü olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Mahkeme, tahliye edilen iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARLARI...

Davaya bakan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile Avukat ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin hakkında ise tutukluluklarının devamı yönünde karar verildi.